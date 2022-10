D. Velič zdôrazňuje potrebu riešenia otázky azbestu

Bratislava 6. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v jesenných voľbách Dušan Velič zdôrazňuje v rámci zvýšenia kvality ovzdušia potrebu riešenia otázky karcinogénneho azbestu. Navrhuje nielen vypracovanie analýzy jeho výskytu v rámci kraja, ale aj prípravu plánu a následnú realizáciu bezpečného zneškodnenia. V prvom kroku by sa analýza mohla týkať krajských škôl. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii.



"S azbestom treba pracovať veľmi obozretne. Treba spracovať detailnú analýzu v celom Bratislavskom kraji, možno na celom Slovensku v budúcnosti, kde tieto azbesty máme využité," skonštatoval Velič.



Následne treba podľa neho pripraviť systematický plán, ako ho zneškodniť a zabezpečiť, aby sa nedostal do ovzdušia. Nebezpečný je najmä v interiéri, ale aj pri jeho nekontrolovateľnom odstraňovaní v exteriéri.



Riešeniu otázky azbestu by sa malo venovať centrum na adaptáciu na klimatickú krízu a energetické zmeny, ktoré Velič plánuje vytvoriť. Jeho odborný tím poukazuje napríklad na to, že v súčasnosti sa nedá povedať, kde, koľko a akého typu azbestu sa nachádza, či ako je zdegradovaný. Absentuje tiež kontrola sanácie a odstraňovania. Na prehliadky budov, kontrolu sanácie i následné jeho odstránenie i uloženie sa dajú použiť eurofondy.



Velič je jedným z ôsmich kandidátov, ktorí sa chcú v jesenných voľbách do orgánov vyšších územných celkov uchádzať o priazeň voličov. Záujem o kreslo šéfa BSK má aj Ivan Bošnák, Juraj Droba, Milan Lopašovský, Ján Mažgút, Magdaléna Sulanová, Andrej Trnovec a Štefan Zima.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.