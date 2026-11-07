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D1 medzi Trenčínom a privádzačom Drietoma na Bratislavu je neprejazdná

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Na snímke policajti pri uzatvorenom nájazde. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Drietoma v smere na Bratislavu je v sobotu predpoludním pre dopravnú nehodu neprejazdný.

Autor TASR
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Trenčín 7. novembra (TASR) - Úsek diaľnice D1 medzi Trenčínom a diaľničným privádzačom Drietoma v smere na Bratislavu je v sobotu predpoludním pre dopravnú nehodu neprejazdný. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Daný úsek je neprejazdný a obchádzka je vedená po starej ceste I/61. Vodiči, rešpektujte pokyny polície a jazdite bezpečne,“ dodali policajti.
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