D1 V BRATISLAVE BUDE SČASTI UZAVRETÁ: Cez víkend ju budú modernizovať

Bratislava 19. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 za križovatkou Bratislava-Gagarinova v smere do Trnavy na 8,675 kilometri. Dôvodom sú stavebné práce. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"Dôvodom je modernizácia vozovky pri mostných záveroch v pravom a pripájacom pruhu," spresnila Žgravčáková. Obmedzenie začne platiť od soboty 20. novembra, od 6.00 h, a potrvá do nedele 21. novembra do 22.00 h.



"Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku," dodala Žgravčáková.