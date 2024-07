D1 v smere do Bratislavy už funguje v režime dvoch jazdných pruhov

Bratislava 27. júla (TASR) - Diaľnica D1 v smere do Bratislavy už funguje v režime dvoch zúžených jazdných pruhov. Sobotné obmedzenie na úseku D1 medzi Sencom a Zlatými Pieskami v smere Trnava - Bratislava sa podarilo ukončiť skôr, ako bolo plánované. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Podľa pôvodných predpokladov sa počas sobotného obeda mal otvoriť jeden jazdný pruh a podvečer druhý. Nakoniec sa podarilo krátko po 13.00 h sprejazdniť naraz oba zúžené jazdné pruhy, teda o štyri hodiny skôr," uviedla NDS s tým, že tretí jazdný pruh sa otvorí v nedeľu (28. 7.) večer.



Úsek diaľnice D1 v smere na Bratislavu bol uzatvorený v piatok (26. 7.) o 22.00 h. Dôvodom uzatvorenia boli prípravné práce na ďalšiu etapu výstavby - hĺbkovú rekonštrukciu pôvodnej časti vozovky. "Od piatkovej noci niekoľko desiatok ľudí a asi desať ťažkých mechanizmov menia značenia a inštalujú dočasné betónové zvodidlá," priblížila NDS.



Rozšírenie a rekonštrukcia D1 v kombinácii s dokončením križovatky D1/D4 predstavuje podľa NDS aktuálne najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Ako skonštatovala, po dokončení stavby sa zvýši dopravný komfort ľudí, ktorí denne cestujú z Bratislavy a do Bratislavy. Križovatka D1/D4 podľa nej napomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy.