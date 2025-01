D1 v smere na Bratislavu aj Prešov bude od stredy večera uzatvorená

Bratislava 28. januára (TASR) - Diaľnica D1 vrátane východoslovenského tunela Bôrik v smere na Bratislavu aj Prešov bude od stredy (29. 1.) večera do štvrtka (30. 1.) rána uzatvorená. Ľavá tunelová rúra v smere na Bratislavu bude uzatvorená od 22.00 h do 5.00 h a pravá tunelová rúra v smere na Prešov od 22.30 h do 5.00 h. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"V uvedenom časovom intervale bude doprava odklonená na obchádzkovú trasu vedúcu od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18, s odklonmi cez mesto Svit," priblížil Hájek. Dôvodom uzávierok je podľa neho plánovaná technická údržba a kontrolné práce.



Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby počas uzávery dodržiavali dopravné značenie a pokyny riadiacich pracovníkov. "Je potrebné, aby vodiči rešpektovali obchádzkovú trasu a zabezpečil sa tak plynulý a bezpečný prechod cez dotknutý úsek," doplnil hovorca.



V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť dopravy, polícia a príslušné orgány budú podľa Hájeka monitorovať situáciu a budú pripravené prijať ďalšie opatrenia. Všetkých účastníkov cestnej premávky vyzýva k zvýšenej opatrnosti a ohľaduplnosti na cestách.