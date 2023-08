D2 v smere do ČR je po rannej nehode sprejazdnená v jednom pruhu

Bratislava 18. augusta (TASR) - Diaľnica D2 v smere do Českej republiky je po rannej dopravnej nehode sprejazdnená v jednom jazdnom pruhu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková. Nehoda si vyžiadala jedno úmrtie a štyroch zranených.



Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič auta naraziť do zadnej časti pred ním idúceho nákladného vozidla. Auto následne skončilo v priekope. "Vodič osobného vozidla zraneniam na mieste podľahol a ďalšie štyri spolucestujúce osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice," priblížila Šimunková. Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla bola negatívna.



Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania.



Aj Zelená vlna RTVS informuje, že úsek D2 Malacky - Kúty je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. Upozorňuje však, že pred Malackami sa stále tvoria rozsiahle kolóny. Vodiči tam stratia takmer 90 minút. "Stále odporúčame využiť obchádzku po starej ceste, vyjsť z diaľnice môžete ešte na exite Lozorno," odkazuje.