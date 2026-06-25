< sekcia Regióny
DAB chce sprístupniť divadlo aj ľuďom, ktorí si vstupenky nemôžu kúpiť
Darované vstupenky budú distribuované ľuďom a rodinám, pre ktorých je návšteva divadla finančne náročná alebo momentálne nedostupná.
Autor TASR
Nitra 25. júna (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo ponúkať Zavesenú vstupenku. Tú môžu záujemcovia kúpiť a následne ju prenechať ľudom, ktorí si vstupenky do divadla nemôžu dovoliť.
Ako informovalo divadlo, Zavesenú vstupenku je možné kúpiť online aj v divadelných pokladniciach. „DAB následne zabezpečí, aby sa dostala k človeku, ktorý by si návštevu divadla za bežných okolností nemohol dovoliť. Podobný model úspešne funguje v desiatkach divadiel v Českej republike, kde sa darované vstupenky distribuujú prostredníctvom partnerských organizácií pracujúcich s ľuďmi v náročnej životnej situácii,“ uviedlo nitrianske divadlo.
Darované vstupenky budú distribuované ľuďom a rodinám, pre ktorých je návšteva divadla finančne náročná alebo momentálne nedostupná. „Pri výbere príjemcov budeme spolupracovať s organizáciami a inštitúciami v Nitrianskom kraji, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ľuďom v núdzi a poznajú ich potreby. Tak si môže byť každý darca istý, že pomoc sa dostane tam, kde má najväčší význam,“ priblížilo DAB.
Príjemcovia darovaných vstupeniek nebudú nijako odlíšení od ostatných divákov. „Naším cieľom je, aby si každý mohol vychutnať divadelný zážitok prirodzene, dôstojne a bez predsudkov. DAB v Nitre bude pravidelne na svojich sociálnych sieťach a webových stránkach informovať o počte rozdaných vstupeniek a dosahu, ktorý táto iniciatíva má. Divadlo nenasýti ani neuhasí smäd. Ponúka však niečo rovnako dôležité - emócie, silné príbehy, porozumenie, priestor na zamyslenie aj na oddych od každodenných povinností,“ doplnila riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Ako informovalo divadlo, Zavesenú vstupenku je možné kúpiť online aj v divadelných pokladniciach. „DAB následne zabezpečí, aby sa dostala k človeku, ktorý by si návštevu divadla za bežných okolností nemohol dovoliť. Podobný model úspešne funguje v desiatkach divadiel v Českej republike, kde sa darované vstupenky distribuujú prostredníctvom partnerských organizácií pracujúcich s ľuďmi v náročnej životnej situácii,“ uviedlo nitrianske divadlo.
Darované vstupenky budú distribuované ľuďom a rodinám, pre ktorých je návšteva divadla finančne náročná alebo momentálne nedostupná. „Pri výbere príjemcov budeme spolupracovať s organizáciami a inštitúciami v Nitrianskom kraji, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ľuďom v núdzi a poznajú ich potreby. Tak si môže byť každý darca istý, že pomoc sa dostane tam, kde má najväčší význam,“ priblížilo DAB.
Príjemcovia darovaných vstupeniek nebudú nijako odlíšení od ostatných divákov. „Naším cieľom je, aby si každý mohol vychutnať divadelný zážitok prirodzene, dôstojne a bez predsudkov. DAB v Nitre bude pravidelne na svojich sociálnych sieťach a webových stránkach informovať o počte rozdaných vstupeniek a dosahu, ktorý táto iniciatíva má. Divadlo nenasýti ani neuhasí smäd. Ponúka však niečo rovnako dôležité - emócie, silné príbehy, porozumenie, priestor na zamyslenie aj na oddych od každodenných povinností,“ doplnila riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.