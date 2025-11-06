< sekcia Regióny
DAB divákom na inscenovanom čítaní ukáže, ako vzniká divadelná hra
Návštevníkov čaká verejné inscenované čítanie Plautových komédií Strašidlo, Kupecká komédia a Huncút Pseudolus.
Autor TASR
Nitra 6. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre umožní svojim divákom nazrieť do zákulisia tvorivého procesu pri tvorbe novej inscenácie Play Plautus. Pre verejnosť pripravilo inscenované čítanie antického autora Tita Maccia Plauta. Konať sa bude 11. novembra o 18. hodine vo Veľkej sále DAB.
Návštevníkov čaká verejné inscenované čítanie Plautových komédií Strašidlo, Kupecká komédia a Huncút Pseudolus. „Čítanie je súčasťou skúšobného procesu pripravovanej hudobnej komédie Play Plautus, ktorej premiéru v réžii poľského režiséra Lukasza Kosa pripravujeme na 23. januára 2026,“ uviedlo DAB.
Ako doplnilo, podujatie Čítame Plauta ponúkne príležitosť nazrieť do tvorivého zákulisia divadla, do ktorého sa bežný divák zvyčajne nedostane. „Publikum sa stane svedkom momentov, keď režisér a herci spoločne objavujú text, hľadajú charaktery postáv, skúšajú prvé situácie a tvarujú budúce inscenačné riešenia. Práve tento otvorený proces tvorby odhaľuje, koľko energie, improvizácie a objavovania sa skrýva za každým predstavením,“ priblížili tvorcovia podujatia i budúcej inscenácie Play Plautus.
