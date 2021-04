DAB pokračuje s prípravou edu-hry, študentom vysvetlí, ako funguje les

Nitra 21. apríla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pokračuje v príprave edukatívnej inscenácie s názvom Kým nastane ticho. Hra s ekologickou tematikou vychádza z ťažby dreva a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007.



Inscenácia upozorňuje aj na súčasnú rozsiahlu ťažbu dreva a jej následky na viacerých územiach Slovenska. "To je jedna rovina. V tej druhej prinášame témy, kde aj cez fyzikálne pokusy vysvetľujeme základné pojmy spojené s lesom, ako sú biodiverzita, wood wide web, či holiny... Hra nadväzuje na náš zámer pripravovať v divadle edukatívne projekty pre mladých ľudí. Po Hoaxe je toto druhá hra v poradí, v ktorej sme rozhodli venovať ekologickej téme," uviedla autorka inscenácie a jej dramaturgička Slavka Civáňová.



Hra je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom, jej tvorcovia však nechcú mladých divákov poučovať. "To bolo najtvrdším orieškom. Ako rozprávať edukatívne, aby to edukatívne nebolo, ako rozprávať didakticky, aby sme neboli didaktickí. Dnešné deti sú veľmi vnímavé a naozaj ich zaujímajú témy nielen ekologické, ale aj politické a spoločenské a ja ich beriem ako rovnocenných partnerov," uviedla režisérka inscenácie Iveta Ditte Jurčová.



V inscenácii sa predstaví najmladšia herecká generácia umeleckého súboru DAB Nikolett Dékány, Tomáš Stopa a Andrej Remeník. Ako sami povedali, téma ekológie i jej spracovanie v inscenácii ich zaujalo. "Divadlo je fajn práve v tom, že vie ľudí priviesť k nejakým témam a rozšíriť im obzory. My nechceme poučovať, snažíme sa túto tému spracovať výtvarnou umeleckou formou. Chceme, aby si tie myšlienky našiel mladý divák v inscenácii sám, aby to vyčítal z jej obrazov," povedal Remeník. "Tejto téme som sa veľmi potešila. Sama som ekologička a záleží mi na životnom prostredí. Som veľmi rada, že deťom o tejto téme niečo povieme," doplnila Dékány.



Premiéra inscenácie by sa mala konať v Štúdiu DAB v priebehu mája. "Dnes ešte nevieme povedať, či ju uvedieme 'naživo' pred divákmi alebo v on-line priestore. Všetko záleží od pandemickej situácie," dodala Civáňová.