DAB ponúkne v marci premiéru inscenácie Scény z rodinného života

Nitra 20. februára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje inscenáciu ukrajinskej autorky Anny Jablonskej s názvom Scény z rodinného života. Premiéru hry v réžii ukrajinského režiséra Pavla Gatilova uvedie v Štúdiu DAB 15. a 16. marca.



Ako pripomínajú tvorcovia, nová inscenácia v repertoári nitrianskeho divadla prinesie tragikomický príbeh o rodine, ktorej do života zasiahla vojna. Zároveň je príbehom o láske, nevere a vojne i mieri v každom z nás. Podľa režiséra sú Scény z rodinného života tiež hrou o vzťahoch, ktorej nechýba humor a ľudskosť.



"Hra rozpráva príbeh Iriny, jej syna Váňu a muža Nikolaja, ktorý sa po piatich rokoch vracia z vojny a pokúša sa adaptovať na život v mieri. Celú situáciu komplikuje Váňov učiteľ biológie Sergej, ktorý si začal s Irinou vzťah a chce zabojovať o jej lásku. Tento vzťahový trojuholník prináša v hre skvelé napätie a humor," uviedla dramaturgička Slavka Civáňová.



Podľa režiséra je inscenácia príbehom človeka, ktorý sa vráti k rodine a zistí, že kým bol preč, život sa nezastavil. "Človek, ktorý bol vo vojne, bol 'mimo mieru', sa vracia, ale už mu doma nič nepatrí, stáva sa cudzím. Pre mňa je táto téma veľmi zaujímavá. Veľa sa dnes hovorí o vojenských konfliktoch, ale nevedieme žiadny dialóg o tom, čo robiť, keď sa vojna skončí, ako s tým potom žiť. Je potrebné premýšľať aj o tom, že ľudia, ktorí často videli strašné veci, sa raz vrátia domov a budú sa musieť s tým, čo prežili, nejako vyrovnať," povedal o inscenácii Gatilov.



Ako zdôraznil, ani inscenácia Scény z rodinného života na všetky nastolené otázky nedá priame odpovede. Poskytne však priestor na premýšľanie. "Aj napriek zložitej téme nechceme priniesť na javisko ťažkú tragickú drámu. Práve naopak, autorke Anne Jablonskej sa darí aj tie najzúfalejšie situácie napĺňať humorom a nádejou. Pavel Gatilov má zasa povesť režiséra, ktorý dokáže nájsť humor aj v situáciách, kde by ho divák nečakal," skonštatovala Civáňová.



Podľa režiséra sa diváci môžu tešiť na pozitívnu inscenáciu. "Nechcem na scénu ťahať nejaké ťažoby. Už samotná autorka vniesla do hry humor, aj keď je niekedy čierny. O takýchto závažných témach sa musíme naučiť hovoriť ľahko. Nie preto, aby sme ich bagatelizovali, ale preto, že divák chce zažiť divadelný zázrak, čaro, ilúziu... Aj keď téma nie je jednoduchá, chcem, aby sme sa s divákom zhovárali na území divadelnej mágie," vysvetlil Gatilov.