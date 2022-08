DAB pred sezónou posilnilo umelecký súbor a modernizuje techniku

Nitra 22. augusta (TASR) - V Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre v týchto dňoch vrcholia prípravy na novú divadelnú sezónu. DAB v nej chce divákom ponúknuť päť nových inscenácií a pred letnými prázdninami aj rozprávky Pavla Dobšinského.



Ako informovalo vedenie DAB, divadlu sa podarilo posilniť aj svoju umeleckú zložku. Od augusta je novým umeleckým šéfom mladý režisér Matúš Bachynec. Ďalšou posilou je dramaturgička Martina Mašlárová a noví herci, ktorých divadlo vybralo na konkurzoch koncom uplynulej sezóny.



V divadle sa okrem toho finišuje s pravidelnou údržbou a opravami. "Chceme, aby sme boli na novú divadelnú sezónu stopercentne pripravení. Veľa ľudí našu budovu stále pokladá za novú, ale tento rok už uplynie 30 rokov od jej uvedenia do prevádzky. Má už teda svoje roky a funguje len vďaka tomu, že sa naši pracovníci o ňu dobre starajú a prípadným problémom dokážu včas predchádzať," povedal riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Ako pripomenul, nitrianskemu divadlu sa podarilo získať financie aj na svoju modernizáciu. Zo zdrojov, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo na kultúru, sa divadlu podarilo získať 200.000 eur. "Z projektu chceme zmodernizovať časť osvetlenia v Štúdiu DAB. Nie celé, pretože na výmenu všetkých svetiel by sme potrebovali sumu, ktorá bola pred časom vyčíslená na 800.000 eur. Ale aspoň časť svetiel vymeníme za modernejšie a hlavne úspornejšie," uviedol Dóczy.



Časť získaných financií využije DAB aj na protiepidemické opatrenia, napríklad na technické zariadenia, ktoré umožnia jednoduchšie meranie teploty návštevníkov pri prípadných opätovných vlnách pandémie. "Napriek tomu, že COVID-19 tu je stále, neočakávame v nasledujúcej sezóne také vážne výpadky a lockdowny ako v predchádzajúcom období. Predpokladám, že stanovený hrací plán dodržíme. Podrobnejšie budeme o nových inscenáciách i hereckých posilách informovať pri oficiálnom otvorení sezóny," povedal Dóczy.



Ako doplnil, okrem chystaných premiér pripravuje divadlo opäť aj sprievodný program v podobe diskusií, kvízov a výstav. "Po pandemickej prestávke chceme opäť pripraviť aj prehliadku českých a slovenských divadiel s názvom Made in Czechoslovakia," dodal Dóczy.