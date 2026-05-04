Divadlo Andreja Bagara pripravuje inscenáciu Zbabraný Peter Pan
Autor TASR
Nitra 4. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravuje premiéru rodinnej komédie Zbabraný Peter Pan. Jej premiéru uvedie 29. mája vo svojej Veľkej sále. Ako uviedli tvorcovia, inscenácia v réžii Ondreja Spišáka ponúkne výnimočnú zábavu pre deti, dospelých aj celé rodiny.
Hra vzniká podľa textu autorskej trojice Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields, známych aj vďaka svetovému hitu Celé zle (Everything Goes Wrong). „Na javisko prináša brilantne vystavanú komédiu, v ktorej nič nejde podľa plánu. Zbabraný Peter Pan ponúka divákom spektakulárny až cirkusový zážitok a nesmierne zábavný príbeh o jednom katastrofálne nevydarenom divadelnom predstavení o Petrovi Panovi v podaní divadelných nadšencov súboru Vysokej školy technickej,“ uviedla dramaturgička Slavka Civáňová.
Podľa jej slov dospelých divákov osloví práve línia vzťahov a mikropríbehov hercov amatérskeho divadelného súboru. Ich ambície, nezdary, konflikty aj sympatie sú nekonečným zdrojom humoru. Detskí diváci zasa ocenia čaro a mágiu známeho príbehu o Petrovi Panovi. „Výsledkom je strhujúca jazda plná nečakaných zvratov, kde sa fikcia mieša s realitou a kde sa hranice medzi postavami a hercami neustále rozplývajú,“ povedal o inscenácii jej režisér Ondrej Spišák.
Diváci sa môžu tešiť na množstvo komických situácií od padajúcich kulís, cez technické zlyhania, hercov lietajúcich mimo scény či absurdné nedorozumenia v zákulisí. „Inscenácia prepája prvky klauniády, grotesky a commedie dell’arte do dynamického celku, ktorý neustále prekvapuje a baví,“ priblížila Civáňová. „Príbeh Petra Pana je pre všetkých, ktorí sa ani v dospelosti, zavalení povinnosťami a ťažobou sveta, nezabudli hrať a blázniť ako deti,“ doplnil ju režisér inscenácie.
Napriek úsmevnému chaosu na javisku zostáva v centre pozornosti ľudský rozmer príbehu nadšených divadelníkov a ich nezlomná snaha zachrániť predstavenie za každú cenu. Ich optimizmus a presvedčenie, že aj zlyhanie sa môže premeniť na úspech, dodávajú inscenácii nečakanú hĺbku a šarm. „Zbabraný Peter Pan je dôkazom, že aj keď sa pokazí úplne všetko, divadlo môže byť stále magickým miestom plným radosti, humoru, fantázie a viery, že všetko zlé sa obráti na dobré,“ dodala Civáňová.
