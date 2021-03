Nitra 5. marca (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo s prípravou výpravného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Jeho premiéru plánuje uviesť na začiatku budúcej divadelnej sezóny.



V súčasnosti má už DAB za sebou prvé kolo konkurzu na postavy do muzikálu. Podľa tvorcov bol záujem o účinkovanie obrovský. Svoje prihlášky aj s videonahrávkami poslalo takmer 100 uchádzačov. Z nich bolo vybraných 16 mladých žien a 16 mužov, ktorí dostanú šancu uchádzať sa o niektorú z postáv v muzikáli pri prezenčnom konkurze priamo na javisku DAB. „Ďalšie kolo konkurzu sa bude konať 11. a 12. marca vo Veľkej sále DAB. O deň neskôr, teda 13. marca, sa bude prezenčnou formou konať aj konkurz na tanečníkov. Všetko, samozrejme, prebehne pri dodržaní prísnych opatrení, ktoré divadlo nastavilo po komunikácii s hygienikmi. Veríme, že všetko pôjde bez problémov,“ uviedla dramaturgička inscenácie Slavka Civáňová.



Ako pripomenula, DAB pripravuje muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť už niekoľko mesiacov. Tvorcovia pracujú na vizuáloch, kostýmoch, scénografii, projekciách i hudobnom naštudovaní. Všetky návrhy musí schváliť londýnska spoločnosť The Really Useful Group, v spolupráci s ktorou DAB muzikál uvedie. „Z Londýna už máme schválený vizuál i kostýmy, ktorých autorkou je Ľudmila Várossová. Pripravujeme tiež podklady pre našich partnerov a sponzorov, a následne predstavíme materiály o muzikáli aj širšej verejnosti,“ povedala Civáňová.



Samotný skúšobný proces by sa mal podľa jej slov začať od 17. mája. „Teraz sa pripravuje finálne obsadenie. Naši herci absolvujú interné prespievanie s dirigentom Júliusom Selčanom, a potom sa aj na základe konkurzov vytvorí finálne obsadenie na postavy muzikálu. Pán Selčan už pracuje aj na orchestrácii, takže postupne sa vytvára aj hudobná zložka v podobe živého orchestra, off stage zboru a detského zboru,“ vysvetlila Civáňová.



DAB chce premiéru muzikálu uviesť začiatkom budúcej sezóny, 24. a 25. septembra. Podľa Civáňovej robí tvorivý tím všetko preto, aby všetko stihol pripraviť aj v čase pandémie a prísnych hygienických opatrení. „Veríme, že bude všetko v poriadku a my našim divákom budeme môcť ponúknuť tento celosvetovo slávny a výpravný muzikál. Už teraz môžem prezradiť, že to bude veľkolepá multižánrová show, na javisku DAB po prvýkrát so živým orchestrom, so živými off stage zbormi, 12-členným detským speváckym zborom, s krásnou scénou, atraktívnymi kostýmami i s projekciami s využitím videoartu a videomapingu,“ skonštatovala Civáňová.