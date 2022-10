DAB uvádza inscenáciu Rozsobáše, je dramatizáciou Timraviných poviedok

Nitra 28. októbra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvádza premiéru inscenácie Rozsobáše. V réžii Matúša Bachynca ponúkne divákom doposiaľ nezdramatizované poviedky Boženy Slančíkovej-Timravy.



Hra zložená z piatich poviedok ponúkne samostatné príbehy, ktoré sa však neodohrávajú izolovane. "Ich postavy sa navzájom poznajú a žijú vedľa seba. V konečnom dôsledku ich mikropríbehy tvoria makropríbeh jednej dediny, akých bolo a sú na Slovensku stovky, kde každý pozná každého, sporia sa medzi sebou, zamilúvajú, berú i rozchádzajú. Snažili sme sa zachovať Timravin humor. Miestami je sarkastický a cynický, no dôležitý preto, aby sme osudy postáv nevnímali ako tragické, ale skôr ako tragikomické," uviedla dramaturgička Martina Mašlárová.



V inscenácii sa predstaví takmer celý umelecký súbor DAB. Postavu Anči Jachtačky stvárnila herečka Eva Pavlíková. "Ja som už Timravu robila niekoľkokrát, aj vo filme aj na javisku, a považujem ju za naozaj svetovú spisovateľku. Som rada, že si režisér Matúš Bachynec vybral jej poviedky. Práca ma veľmi bavila a tešila, aj keď nebola jednoduchá, pretože ani vzťahy v tejto hre nie sú jednoduché. Timrava je mimoriadna autorka," povedala Pavlíková.



Zdramatizované poviedky podľa tvorcov otvárajú tému rozpadu medziľudských rodinných vzťahov, ale aj susedské sváry či vzťahy v spoločenstve. "Je to vynikajúci materiál na divadelnú adaptáciu. Cez témy a situácie, ktoré poviedky prinášajú, je zapísaný akýsi náš slovenský kód. Obávam sa, že ani po tých 120 rokoch sme sa ho nezbavili. To je to, čo je na Timravinom diele stále súčasné, niekedy humorné, inokedy mrazivé, ale stále platné," skonštatoval režisér Matúš Bachynec.