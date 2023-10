DAB uvedie premiéru koprodukčnej slovensko-českej inscenácie Pomlčka

Nitra 19. októbra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvedie v piatok (20. 10.) premiéru slovensko-českej koprodukčnej inscenácie Pomlčka v réžii Ivety Ditte Jurčovej. Ako uvádzajú tvorcovia, ide o scénickú esej o rozdelení Česko-Slovenska, o rozhodnutí z pozície moci i o bytostnom nezmierení sa s týmto rozhodnutím.



DAB pripravilo inscenáciu s Horáckym divadlom Jihlava pri príležitosti 30. výročia rozdelenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Nechýbajú v nej československé vtipy a hity, boje o pomlčku, slovenské medvede a české rybníky, slovenské televízne pondelky aj české komédie. Obsahuje rozhovory, citácie z odborných publikácií a reportáží i malé dejiny jednotlivcov a rodín na pozadí historických udalostí.



"K príprave inscenácie nás oslovili Tereza Krčálová a Romana Štorková Maliti, ktoré v rokoch 2022 a 2023 realizovali rozsiahly výskum k téme rozdelenia. A od začiatku chceli, aby divadelný projekt vznikal v koprodukcii a zahŕňal pohľady Slovákov aj Čechov. Pretože máme s Horáckym divadlom v Jihlave veľmi blízke vzťahy, tak tá voľba bola jasná. Postupne sa spolupráca začala rozvíjať, až vznikol prvý koprodukčný projekt nášho divadla," uviedla dramaturgička DAB Slavka Civáňová.



Podľa režisérky hry bola realizácia medzinárodného projektu veľmi náročná, takže skúšobný proces bol dlhší ako obvykle. "Príprava bola iná ako zvyčajne. Museli sme sa vyrovnať s dvomi priestormi. Skúšali sme v Jihlave, potom sme prešli do Nitry a zrazu sme zistili, že to, čo nám fungovalo v Jihlave, nám nefungovalo v Nitre. Takže sme sa museli pár krokov vrátiť dozadu a zasa začínať. Bolo to teda veľmi náročné, ale aj veľmi zaujímavé," skonštatovala Ditte Jurčová. Doplnila, že inscenácia nie je iba o rozdelení jedného štátu, ale ponúka veľa možností na premýšľanie. "Téma hraníc je nesmierne zaujímavá, nesie v sebe veľa súvislostí s mocenskými prístupmi, s emigráciou, aktuálne aj s Ukrajinou. Takže tá téma je naozaj mnohovrstevná," skonštatovala.



Skúšobný proces bol náročný aj pre hercov, ktorí si však spoluprácu pochvaľovali. "Pre mňa bolo veľkým prínosom, že som sa stretla s českým herectvom a hercami, ktorí pracujú úplne inak. Dúfam, že diváci si v hre nájdu aj humorné situácie a verím, že generácia, ktorá rozdelenie Česko-Slovenska zažila, si zaspomína a objaví v sebe ten pocit, ktorý vtedy zažívali a mladá generácia si zasa bude môcť vytvoriť určitý obraz o tom, aké to bolo a čo to vlastne prinieslo," povedala herečka DAB Ivana Kubáčková. "Ja som nadšený. Myslím, že ľudia si v inscenácii nájde sentimentálnu spomienku. A otázku, či je dobré alebo zlé, že sme sa rozdelili, to nech si každý vyhodnotí sám," doplnil Zdeněk Stejskal z Horáckeho divadla v Jihlave.