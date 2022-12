DAB v Nitre uvedie na Mikuláša nové Dobšinského audiorozprávky

Nitra 2. decembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre po dvojročnej pandemickej prestávke opäť pripraví deťom tradičné mikulášske podujatie. Konať sa bude 3. decembra a okrem balíčkov so sladkosťami ponúkne deťom aj nové vydanie audiorozprávok.



Divadlo pripravilo výber piatich klasických ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Rozprávky Mahuliena zlatá panna, Dlhý nos, Berona, Šurienka a Atalienka a Trojruža nahovorili herečky a herci DAB Eva Pavlíková, Juraj Ďuriš, Vladena Škorvagová, Martin Nahálka a Kristína Turjanová. "Sme veľmi radi, že sme mohli obnoviť tradíciu mikuláškeho podujatia a opäť na ňom môžeme deťom ponúknuť atraktívny program. Stretnú sa na ňom s Mikulášom, ktorý príde, samozrejme, v sprievode anjela a čerta. Prekvapenie bude o to väčšie, že práve na tomto podujatí uvedieme do života Dobšinského rozprávky," uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Audiorozprávky sú určené pre najmladších divákov a prinášajú známe aj menej známe klasické ľudové rozprávky zozbierané folkloristom, publicistom a zberateľom ľudovej slovesnosti Pavlom Dobšinským. Vydal ich postupne v rokoch 1880 až 1883 pod názvom Prostonárodné slovenské povesti.



Audiorozprávky sú súčasťou sezóny 2022/2023 s témou Krehká identita, v ktorej DAB nechcelo zabudnúť ani na detského diváka. "Klasické ľudové rozprávky, na ktorých vyrástli celé generácie, sú symbolom našej kultúrnosti, utvárajú našu identitu a odkazujú nás späť k našim koreňom a tradíciám. Zároveň sledujeme trend vydávania audiokníh, ktoré sú teraz moderné. Je to doplnok k aktuálnej sezóne Krehká identita, v ktorej nám Pavol Dobšinský, ako zberateľ rozprávok, vhodne dopĺňa našu slovenskú líniu," povedal umelecký šéf DAB Matúš Bachynec.