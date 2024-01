DAB v sezóne ponúkne ešte dve premiéry, chystá aj opravu budovy

Nitra 16. januára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre ponúkne divákom v druhej časti aktuálnej divadelnej sezóny ešte dve nové premiéry. Ako uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy, v roku 2024 sa pripravuje aj na rozsiahlu obnovu fasády svojej budovy a postupne už chystá aj budúcu jubilejnú 75. divadelnú sezónu.



DAB v aktuálnej sezóne 2023/2024 uviedlo inscenáciu Pomlčka, ktorá vznikla v koprodukcii s Horáckym divadlom Jihlava pri príležitosti 30. výročia rozpadu Československa. Do repertoáru divadla pribudol aj maďarský muzikál Povala. "V druhej časti sezóny pripravujeme súčasnú ukrajinskú inscenáciu Scény z rodinného života v réžii ukrajinského režiséra Pavla Gatilova. Druhou premiérou bude adaptácia próz poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczuk s názvom Mordorys v réžii Romana Poláka," povedal Dóczy.



DAB sa podľa jeho slov už intenzívne chystá aj na nasledujúcu divadelnú sezónu. "Sezóna 2024/2025 je prakticky hotová a už v lete začneme s prípravou známeho muzikálu Mníšky, ktorý chceme uviesť v septembri. Zároveň to bude jubilejná 75. sezóna nášho divadla, ktorú si chceme pripomenúť aj sprievodnými podujatiami. Ich súčasťou bude aj veľký galaprogram, ktorý chceme uviesť na Svätoplukovom námestí," prezradil Dóczy.



DAB pripravuje v roku 2024 viaceré projekty na svoju modernizáciu. "Naša budova si kontinuálne vyžaduje rekonštrukciu. Momentálne riešime havarijný stav kotla a pripravujeme sa aj na obnovu javiskovej techniky. Pozitívom je, že sa nám náš zriaďovateľ, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, naozaj snaží pomáhať. Dôkazom je aj pripravovaná rekonštrukcia fasády na budove divadla, ktorá si vyžiada náklady viac ako dva milióny eur. Mala by sa začať už v tomto roku," doplnil Dóczy.



Ako zdôraznil, okrem prípravy nových inscenácií a modernizácie sú pre divadlo dôležití predovšetkým jeho diváci. "Mimoriadne pozitívna je pre mňa skutočnosť, že ich má naše divadlo čoraz viac. V decembri 2023 sme mali návštevnosť, ktorá bola vysoko nad našimi očakávaniami a zvýšený záujem o predstavenia registrujeme aj teraz na začiatku roka. Evidujeme tiež zmenu v správaní divákov, ktorí si vstupenky do divadla čoraz viac kupujú s predstihom, a nie na poslednú chvíľu, ako to bolo tesne po pandémii," dodal Dóczy.