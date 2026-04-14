DAB získalo financie na rekonštrukciu fasády a modernizáciu
MIRRI podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z programu v celkovej výške takmer 21 miliónov eur.
Autor TASR
Nitra 14. apríla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre získalo nenávratný finančný príspevok 2,8 milióna eur na rekonštrukciu fasády divadla a modernizáciu javiskovej technológie. Projekt bude financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027, informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
MIRRI podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z programu v celkovej výške takmer 21 miliónov eur. Rekonštrukcia a modernizácia DAB prispeje k ochrane kultúrneho dedičstva, zvýšeniu atraktivity regiónu a rozvoju kultúrneho života.
Nová budova DAB v Nitre bola dokončená a uvedená do prevádzky v roku 1992. Problém s poškodenou fasádou bol identifikovaný už v roku 2019, keď časť kamenného obkladu spadla. Vtedajší riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy skonštatoval, že je potrebné vymeniť kamenné platne a kovové konštrukcie, ktoré držia obklad. Ich postupná korózia spôsobila, že obkladové kamenné dosky začali padať.
Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ DAB potvrdil, že obklad budovy sa na kritických miestach rozoberie, skontroluje sa oceľová nosná konštrukcia a poškodené či chýbajúce platne obkladu budú vymenené za nové. „Na kamenný obklad sa bude nanášať ochranný náter, ktorý zabezpečí, že sa prípadné grafity nebudú vsakovať do hĺbky kameňa a budú ľahko odstrániteľné. Hydrofobizácia kameňa zabráni zasiakaniu zrážkovej vody a atmosférickej vlhkosti a biocídna ochrana kameňa zabráni opätovnému vytváraniu plesní, machov a lišajníkov,“ uviedol NSK.
MIRRI podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z programu v celkovej výške takmer 21 miliónov eur. Rekonštrukcia a modernizácia DAB prispeje k ochrane kultúrneho dedičstva, zvýšeniu atraktivity regiónu a rozvoju kultúrneho života.
Nová budova DAB v Nitre bola dokončená a uvedená do prevádzky v roku 1992. Problém s poškodenou fasádou bol identifikovaný už v roku 2019, keď časť kamenného obkladu spadla. Vtedajší riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy skonštatoval, že je potrebné vymeniť kamenné platne a kovové konštrukcie, ktoré držia obklad. Ich postupná korózia spôsobila, že obkladové kamenné dosky začali padať.
Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ DAB potvrdil, že obklad budovy sa na kritických miestach rozoberie, skontroluje sa oceľová nosná konštrukcia a poškodené či chýbajúce platne obkladu budú vymenené za nové. „Na kamenný obklad sa bude nanášať ochranný náter, ktorý zabezpečí, že sa prípadné grafity nebudú vsakovať do hĺbky kameňa a budú ľahko odstrániteľné. Hydrofobizácia kameňa zabráni zasiakaniu zrážkovej vody a atmosférickej vlhkosti a biocídna ochrana kameňa zabráni opätovnému vytváraniu plesní, machov a lišajníkov,“ uviedol NSK.