Dajte si pozor: V Trenčíne hrozia výdatné zrážky a silný vietor

Trenčín 12. septembra (TASR) - Trenčianska radnica v súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a silného vetra upozorňuje obyvateľov na možné riziká záplav a prívalových dažďov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Už vo štvrtok treba počítať s ochladením, ktoré bude ešte výraznejšie v piatok (13. 9.) a cez víkend. K upršanému počasiu sa má pridať i silný vietor. Zatiaľ nevieme predpokladať, aký bude presnejší vývoj na území mesta, no najohrozenejšími oblasťami sú Kubrá, Kubrica, sídlisko Juh (Východná ulica), Belá (pri Tescu) a Horné Orechové," uviedla hovorkyňa s tým, že obavy a predpovede na území mesta sa možno napokon nepotvrdia, no obyvatelia by mali byť pripravení.



Radnica podľa nej preventívne komunikuje aj s miestnymi dobrovoľnými hasičmi. V prípade potreby budú mať k dispozícii takmer 600 vriec s pieskom. Mestská polícia bude monitorovať situáciu v jednotlivých mestských častiach.



Mesto odporúča od štvrtka do pondelka (16. 9.) nevstupovať do lesoparku Brezina ani do žiadnych parkov, nezdržiavať sa v prírode. Silný vietor môže vyvracať stromy. Radnica tiež odporúča preparkovať automobily z Východnej ulice a neparkovať v blízkosti vzrastlých drevín, kde môže dôjsť k zlomeniu aj zdravých stromov.



"Ak by došlo k zaplaveniu územia, mali by obyvatelia zostať pokojní a riadiť sa pokynmi, ktoré budeme v spolupráci s hasičmi, políciou i záchrannými zložkami zverejňovať na webovej stránke mesta i sociálnych sieťach, vrátane aplikácie Munipolis," doplnila Ságová.