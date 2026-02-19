< sekcia Regióny
ĎALŠÍ NADROGOVANÝ VODIČ: Odhalili ho v Nových Zámkoch
Vozidlo bolo podľa vyjadrenia polície také zablatené, že už to by bol dôvod na jeho zastavenie.
Autor TASR
Nové Zámky 19. februára (TASR) - Policajti odhalili v Nových Zámkoch vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Vozidlo Audi si policajná hliadka všimla pri vychádzaní z čerpacej stanice, keď odbočilo do zákazu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vozidlo bolo podľa vyjadrenia polície také zablatené, že už to by bol dôvod na jeho zastavenie. Vodič pôsobil počas kontroly nekoordinovane a roztržito. Dychová skúška mala negatívny výsledok. Skríningový test na zistenie omamných látok v organizme 39-ročného muža mal pozitívny výsledok na amfetamín a metamfetamín. Následné lekárske vyšetrenie ukázalo pozitivitu okrem amfetamínu a metamfetamínu aj na extázu. Presné koncentrácie zakázaných látok v tele určí znalecké skúmanie.
