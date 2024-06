Ďalší opití šoféri: Muž aj žena mali v krvi vyše 2 promile

Bratislava 24. júna (TASR) - Bratislavská polícia v uplynulých dňoch riešila dva prípady šoférov pod vplyvom alkoholu. V hlavnom meste zadržala 65-ročnú ženu a 58-ročného muža, pričom obom namerala viac ako dve promile. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.



V prvom prípade mala vodička na Doležalovej ulici v Bratislave pri vychádzaní z parkovacieho boxu naraziť do odstaveného vozidla. Následne sa pokúsila ujsť z miesta dopravnej nehody, no hliadka ju zadržala. "Jej dychová skúška mala pozitívny výsledok 2,98 promile. Konanie tejto vodičky je realizované ako dopravná nehoda," dodali policajti.



Druhý prípad sa týkal 58-ročného vodiča, ktorý jazdil po Studenej ulici v Bratislave z jednej strany cesty na druhú. Dychová skúška u neho potvrdila 2,23 promile.



Polícia oboch vodičov obmedzila na osobnej slobode z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Rozhodnutie si vypočujú čoskoro, nakoľko ich konania sú realizované v tzv. superrýchlom konaní," dodala polícia.



Apeluje na ľudí, aby za žiadnych okolností nešoférovali pod vplyvom alkoholu. "Jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujete a ohrozujete nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. Nebezpečnou jazdou môžete spôsobiť aj majetkové škody, ku ktorým by nemuselo vôbec dôjsť," podotkli policajti.