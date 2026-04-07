Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
< sekcia Regióny

ĎALŠÍ OPITÝ vodič: Za volant sadol s viac ako 2,7 promile

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Ľutina 7. apríla (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 38-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, muž v piatok (3. 4.) podvečer viedol osobné auto po obci Ľutina, kde ho ako vodiča skontrolovala policajná hliadka. Podrobila ho aj dychovej skúške, jej výsledok presiahol 2,7 promile.

„Muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.
