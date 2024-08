ĎALŠÍ OPITÝ VODIČ: Zapríčinil čelnú zrážku

Bratislava 23. augusta (TASR) - Vodič pod vplyvom alkoholu vo štvrtok (22. 8.) večer na Slovnaftskej ulici v Bratislave zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranilo sedem ľudí. Pri predbiehaní autobusu čelne narazil do protiidúceho vozidla. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.



K nehode došlo krátko pred 23.30 h. "Podľa doposiaľ zistených informácií mal 41-ročný vodič vozidla značky Kia v smere do mesta počas predchádzania autobusu čelne naraziť do protiidúceho vozidla značky Škoda, v ktorom sa nachádzali spolu s vodičom ďalšie štyri osoby," ozrejmila hovorkyňa s tým, že celú posádku so zraneniami previezli do nemocnice. S ľahkými zraneniami boli do nemocnice prevezení aj vodič druhého auta so spolujazdcom.



Vodič, ktorý predbiehal autobus, bol podrobený pasívnej dychovej skúške, ktorá sa skončila s pozitívnym výsledkom. "S cieľom zistenia presnej hodnoty alkoholu v jeho organizme bol nariadený odber krvi," dodala Šimunková.



Polícia v tejto súvislosti pripomína vodičom, že jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujú a ohrozujú ňou nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky.