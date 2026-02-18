< sekcia Regióny
ĎALŠÍ PODVOD: Žena prišla o tisíce eur
Okrem finančných prostriedkov odovzdala podvodníkovi aj šperky, ktoré osobne prevzal neznámy muž.
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 18. februára (TASR) - Polícia v Hanušovciach nad Topľou vyšetruje podvod, pri ktorom je poškodenou 45-ročná žena. Neznámy páchateľ pod zámienkou pomoci v chorobe vylákal od ženy takmer 12.560 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, podvodné konanie trvalo niekoľko mesiacov.
Počas tohto obdobia žena postupne v jednotlivých čiastkach prevádzala peniaze na účet určený páchateľom. Okrem finančných prostriedkov mu odovzdala aj šperky, ktoré osobne prevzal neznámy muž. „Ten jej prisľúbil zlepšenie zdravia a ‚očistenie‘ od zlej energie. Muž jej mal peniaze i šperky neskôr vrátiť, čo sa však nestalo,“ uviedla hovorkyňa.
