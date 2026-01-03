Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
ĎALŠÍ POŽIAR: Horel rodinný dom v okrese Snina, vyžiadal si jednu obeť

Snímka z miesta požiar. Foto: Facebook: Polícia SR - Prešovský kraj

odľa polície došlo k požiaru krátko po 5.00 h, pričom je už uhasený.

Autor TASR
Hostovice 3. januára (TASR) - Sobotňajší ranný požiar rodinného domu v okrese Snina si vyžiadal jednu obeť. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Počas zásahu bolo zistené, že v dome sa nachádza 78-ročný muž, žiaľ, bez známok života. Na mieste zasahovali záchranné zložky. Príčina požiaru, ako aj okolnosti vzniku sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla.

Podľa polície došlo k požiaru krátko po 5.00 h, pričom je už uhasený. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove ráno TASR informoval, že pri požiari rodinného domu v obci Hostovice v okrese Snina zasahuje desať hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky.


