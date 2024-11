Ďalší ročník programu Zelené oázy rozdelí medzi projekty 62.000 eur

Banská Bystrica 14. novembra (TASR) - V poradí 19. ročník grantového programu Zelené oázy rozdelí medzi úspešné projekty celkovo 62.000 eur. V aktuálnom ročníku sa chce program zamerať na mladých ľudí, výzva na podávanie projektov je otvorená do 20. januára. TASR o tom informovala Eva Ščepková z Nadácie Ekopolis.



Grantový program Zelené oázy za svoje fungovanie podporil už vyše 400 projektov. Cieľom programu je podporovať aktívnych občanov a inštitúcie pri rozvíjaní verejných priestranstiev. O grant môžu žiadať samosprávy, neziskové organizácie, školy či komunitné centrá. Každý z projektov môže získať maximálne 5000 eur.



"V roku 2024 bolo podporených 24 projektov sumou 59.000 eur. Vysadilo sa spolu 801 stromov a 1775 krov a rastlín a 3125 metrov alejí a stromoradí. Do realizácie projektov sa zapojilo 1024 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí odpracovali na projektoch 2825 hodín," priblížila programová manažérka Nadácie Ekopolis Ľubica Štúberová.



V rámci svojho 19. ročníka sa chce grantový program zamerať na mladých ľudí, ktorí vnímajú dôsledky klimatickej zmeny a majú nápady, ktoré pomôžu tomu, aby krajina bola odolnejšia, zelenšia a pestrejšia. Téma ročníka má tiež podporiť spoluprácu medzi mladou a staršou generáciou.



"Zelené oázy chcú podporiť mladých ľudí, aby nabrali odvahu, priniesli svoje nápady a začali tvoriť alebo chrániť lepšie životné prostredie, aby sa učili spolupracovať naprieč generáciami, získali praktické skúsenosti, vytvorili si partnerstvá so skúsenejšími, spoznali pocit zodpovednosti za lepšiu budúcnosť a zažili radosť z úspechu z vlastných realizovaných nápadov," vysvetlila Štúberová.



Organizátori grantového programu Zelené oázy vyhodnotili aj titul Top projekt predchádzajúceho ročníka. Ocenenie získali mestské ovocné sady v Lučenci za efektívnu spoluprácu občianskeho a verejného sektora. Ovocné sady v Lučenci začala samospráva spolu s dobrovoľníkmi a strednými školami revitalizovať v roku 2021.



"Tento dovtedy opustený priestor sa stal komunitnou zónou, kde sa stretávajú deti a mládež zo základných aj stredných škôl, seniori, ale aj široká verejnosť z okolia. Mestské sady sú miestom poznávania rastlín, stromov a živočíchov, ktoré tu rastú a žijú," ocenila Štúberová s tým, že v lučeneckých ovocných sadoch bola v ostatných rokoch vybudovaná edukačná včelnica, prírodná učebňa a vysadených tu bolo 180 ovocných stromov a 60 kríkov.