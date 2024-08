Ďalší úsek cyklomagistrály spojí Trenčín a park v Dubnici nad Váhom

Trenčín 20. augusta (TASR) - Trenčín s priemyselným parkom v Dubnici nad Váhom spojí cyklistická trasa. Náklady na vybudovanie ďalšieho úseku Vážskej cyklomagistrály predstavujú viac ako osem miliónov eur, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ho bude financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov. Základný kameň stavby poklepali v utorok v Trenčíne i za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).



Úsek Vážskej cyklomagistrály z Trenčína cez Trenčiansku Teplú do priemyselného parku v Dubnici nad Váhom bude mať dĺžku 13,5 kilometra, povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Kraj získal z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu podľa neho príspevok vo výške viac ako šesť miliónov eur, ďalších takmer 1,8 milióna eur investuje zo svojho rozpočtu. Ide o prvé zdroje, ktoré kraj získal z plánu obnovy. Dodávateľom stavebných prác bude spoločnosť Skanska, výstavbu by mala zrealizovať do ôsmich mesiacov.



Minister dopravy verí, že nový úsek cyklotrasy, ktorý bude širší, väčší a bezpečnejší, budú po jeho vybudovaní využívať obyvatelia Trenčína či Dubnice nad Váhom na prepravu do práce, ale aj na voľnočasové aktivity. "Ide o prvé prostriedky z plánu obnovy pre samosprávny kraj," skonštatoval Ráž. Vyzdvihol, že TSK je úspešný pri písaní projektov a čerpaní mimorozpočtových prostriedkov.



"Ide o šiesty úsek, ktorý sa začína budovať, potom nám zostáva vybudovať ešte dva úseky v dĺžke desať a 15 kilometrov, z Dubnice nad Váhom cez Ilavu do Ladiec a z Nimnickej priehrady cez Milochov na Železničnú stanicu v Považskej Bystrici," doplnil Baška.



TSK už v rámci Vážskej cyklomagistrály vybudoval úseky v celkovej dĺžke 61,5 kilometra, budúci rok to bude po dokončení tohto úseku, ktorý je priamym pokračovaním úseku od Hornej Stredy do Trenčína, 75 kilometrov. Od spustenia prvého úseku ich využilo viac ako 3,3 milióna ľudí.