Ďalšie objekty v Múzeu slovenskej dediny majú obnovené strechy
Rekonštrukcia nadväzuje na statické posudky a odborné obhliadky, ktoré potvrdili potrebu obnovy strešných konštrukcií viacerých historických objektov v areáli múzea.
Autor TASR
Martin/Bratislava 12. marca (TASR) - V Múzeu slovenskej dediny v Martine pokračujú sanačné a stabilizačné práce na strešných konštrukciách historických objektov. Ako informovala Alžbeta Stanislavová z komunikačného oddelenia Správy rezortných zariadení (SRZ) Ministerstva kultúry (MK) SR, v stredu (11. 3.) boli oficiálne odovzdané dva zrekonštruované objekty.
Doplnila, že rekonštrukcia nadväzuje na statické posudky a odborné obhliadky, ktoré potvrdili potrebu obnovy strešných konštrukcií viacerých historických objektov v areáli múzea. „Ministerstvo kultúry a SRZ preto na základe požiadavky Múzea slovenskej dediny pristúpili k realizácii prác, ktorých cieľom je stabilizovať technický stav objektov a zabezpečiť ich dlhodobé zachovanie,“ priblížila Stanislavová.
Podľa jej slov bolo na kontrolnom dni zároveň potvrdené, že práce na objekte Hruštín boli realizované v súlade s plánovaným technologickým postupom a príslušným statickým posudkom. Postup realizácie bol počas prác konzultovaný s odborným statikom, ktorý potvrdil správnosť vykonaných zásahov.
„Obnova striech patrí medzi najdôležitejšie zásahy pri ochrane historických drevených stavieb, keďže práve strešná konštrukcia chráni objekty pred ďalšou degradáciou,“ doplnil riaditeľ SRZ MK SR Samuel Bojkovský. Ubezpečil, že všetky rekonštrukčné práce sú realizované v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy a pod odborným dohľadom tak, aby bola zachovaná maximálna historická autenticita jednotlivých objektov.
