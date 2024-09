Ďalšie školy v Bratislave môžu zmeniť svoje okolie na bezpečnejšie

Bratislava 12. septembra (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spolu s hlavným mestom ponúkajú možnosť ďalším školám urobiť ich okolie bezpečnejším. Otvárajú prihláškový program Mesta pre deti, do ktorých sa môžu zapojiť ďalšie materské, základné a stredné školy v Bratislave. Urobiť tak môžu do 15. novembra. TASR o tom informovala Eva Hapčová z MIB.



"Pri výbere škôl budeme posudzovať najmä kritickosť dopravných rizík, realizovateľnosť a dosah intervencie, ale aj celkovú spoluprácu školy, komunity a samosprávy," priblížila koordinátorka projektu Mesto pre deti Sandra Štasselová.



Prihláškový program je príležitosťou zmeniť podmienky v okolí školy tak, aby bol príchod detí do zariadenia bezpečnejší. Spolu s metropolitným inštitútom hľadajú jednotlivé zapojené školy riešenia v spolupráci so žiakmi, rodičmi, miestnymi obyvateľmi a ďalšími miestnymi aktérmi. Môže ísť o úpravu priechodov pre chodcov, reorganizáciu dopravy či skvalitňovanie pešej infraštruktúry.



Súčasťou prihláškového programu sú aj viaceré aktivity, ako napríklad Deň na škole (zapojenie žiakov do mapovania problémových bodov v okolí školy) či Ulica na hranie (vybraná ulica sa zmení na jednodňovú pešiu zónu). Snahou je podporiť angažovanosť a hru detí. "Ponúkame im možnosť aktívne sa zapájať do života vo vlastnom meste, čím zvyšujeme ich sebavedomie a pocit, že niečo dokážu zmeniť," doplnil MIB. .



Posledné dva roky spolupracoval MIB v rámci projektu Mesto pre deti s 12 základnými školami.