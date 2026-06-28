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ĎALŠIE TRAGICKÉ UTOPENIE: Vo vodnej nádrži v Kanianke našli telo muža
Okolnosti udalosti policajti preverujú.
Autor TASR
Kanianka 28. júna (TASR) - Zakliesneného muža bez známok života objavil v nedeľu popoludní vo vodnej nádrži v Kanianke v okrese Prievidza počas potápania 70-ročný muž. Mŕtvym je 37-ročný muž. Okolnosti udalosti policajti preverujú, informovala TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na miesto okamžite vyslali policajné hliadky a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí telo 37-ročného muža vytiahli z vody. K nádrži privolali aj obhliadajúceho lekára,“ uviedla Klenková.
Okolnosti udalosti podľa nej policajti preverujú. „Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Zároveň bude nariadená pitva, ktorá pomôže objasniť presnú príčinu úmrtia,“ doplnila.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby počas letnej sezóny nepodceňovala riziká spojené s pobytom pri vode. „Ide už o ďalšiu tragickú udalosť, ktorá pripomína, že voda môže byť nebezpečná aj pre skúsených plavcov či potápačov. Dôrazne vyzývame všetkých, aby dodržiavali zásady bezpečnosti, nevstupovali do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok a nepreceňovali svoje schopnosti. Zodpovedným správaním možno predísť ďalším zbytočným tragédiám,“ zdôraznila Klenková.
„Na miesto okamžite vyslali policajné hliadky a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí telo 37-ročného muža vytiahli z vody. K nádrži privolali aj obhliadajúceho lekára,“ uviedla Klenková.
Okolnosti udalosti podľa nej policajti preverujú. „Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Zároveň bude nariadená pitva, ktorá pomôže objasniť presnú príčinu úmrtia,“ doplnila.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby počas letnej sezóny nepodceňovala riziká spojené s pobytom pri vode. „Ide už o ďalšiu tragickú udalosť, ktorá pripomína, že voda môže byť nebezpečná aj pre skúsených plavcov či potápačov. Dôrazne vyzývame všetkých, aby dodržiavali zásady bezpečnosti, nevstupovali do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok a nepreceňovali svoje schopnosti. Zodpovedným správaním možno predísť ďalším zbytočným tragédiám,“ zdôraznila Klenková.