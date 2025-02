Ďalšie vianočné stromčeky sa zmenia na mulč, tentoraz vo Vrakuni

Bratislava 8. februára (TASR) - Ďalšie vianočné stromčeky sa v sobotu zmenia na mulč, tentoraz v parku Kazanská v bratislavskej Vrakuni. Hlavné mesto a mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) tam pripravili tradičnú mulčovačku, keď si budú môcť obyvatelia z pôvodných stromčekov odniesť mulč ako ochranu a výživu pre stromy, kríky či záhony.



"Po januárovej mulčovačke v Sade Janka Kráľa sme túto sobotu v parku Kazanská pripravili pokračovanie tejto obľúbenej akcie. Počas podujatia bude prebiehať spracovanie stromčekov v špeciálnom drviči," priblížila Zuzana Balková z OLO.



Mulč z ihličnanov bráni rastu burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava vlhkosť pôdy. Je možné použiť ho aj v záhradách, vhodný je najmä pre ihličnany, okrasné dreviny, trvalky či popínavé rastliny, ako sú azalky, rododendrony, vresy či vresovce. Použiť je ho možné aj ako organický materiál na vysypanie nespevnených chodníkov a cestičiek.



Bratislavčania sa však majú stále aj ďalšiu možnosť zbaviť sa ekologicky vianočných stromčekov. Odzdobené stromčeky je možné odložiť do viac ako 730 zberných ohrádok po celom meste. Väčšina stromčekov sa premení na nové knižnice pre deti z jednorodičovských rodín a mestské inštitúcie, časť je spracovávaná na mulč. Zvoz vianočných stromčekov potrvá do 14. februára.



Stromčeky však treba pred odovzdaním do ohrádok zbaviť všetkých ozdôb. Tie v plastových obaloch, kvetináčoch či s vianočnými ozdobami sa nedajú ďalej spracovať a spolu so zmesovým odpadom končia v zariadení na energetické využitie odpadu.



Mulčovačka sa začína o 10.00 a potrvá do 14.00 h.