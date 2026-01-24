< sekcia Regióny
Ďalšie vianočné stromčeky sa zmenia na mulč, tentoraz v Petržalke
Mulč z ihličnanov bráni rastu burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava vlhkosť pôdy.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Desiatky ďalších vianočných stromčekov sa v sobotu zmenia na mulč, tentoraz na Námestí republiky v bratislavskej Petržalke. Hlavné mesto a mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) tam pripravili druhú novoročnú tradičnú mulčovačku. Bude od 10.00 do 14.00 h.
„Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch a rovnako úspešnej sobotňajšej mulčovačke v Dúbravke sme pripravili pokračovanie tejto obľúbenej akcie. Pozývame na tento rok už v poradí druhú novoročnú mulčovačku v Petržalke,“ uviedla hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
Mulč z ihličnanov bráni rastu burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava vlhkosť pôdy. Je možné použiť ho aj v záhradách, vhodný je najmä pre ihličnany, okrasné dreviny, trvalky či popínavé rastliny, ako sú azalky, rododendrony, vresy či vresovce. Použiť je ho možné aj ako organický materiál na vysypanie nespevnených chodníkov a cestičiek.
Bratislavčania však majú stále aj ďalšiu možnosť zbaviť sa ekologicky vianočných stromčekov. Odzdobené stromčeky je možné odložiť do viac ako 730 zberných ohrádok po celom meste. Väčšina stromčekov sa premení na nové knižnice pre rôzne inštitúcie, časť je spracovávaná na mulč. Zvoz vianočných stromčekov potrvá do 14. februára.
Stromčeky však treba pred odovzdaním do ohrádok zbaviť všetkých ozdôb. Tie v plastových obaloch, kvetináčoch či s vianočnými ozdobami sa nedajú ďalej spracovať a spolu so zmesovým odpadom končia v zariadení na energetické využitie odpadu.
