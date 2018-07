Ďalším kandidátom na primátora Skalice je Peter Pagáč

Svoju kandidatúru na primátora do tohtoročných komunálnych volieb ohlásil na sociálnej sieti informačným videom.

Skalica 20. júla (TASR) – V Skalici pribudol štvrtý oficiálny kandidát na primátora. Je ním Peter Pagáč, ktorý bol v tomto volebnom období do 8. novembra 2017 zástupom primátora.



Na tejto pozícii skončil dva dni po voľbách do vyšších územných celkov, pretože ho súčasný primátor Ľudovít Barát odvolal z funkcie. Na jeho miesto nastúpil Milan Roman. "Ak čakáte, že sa budem obhajovať a očierňovať primátora, nebudem. Primátorovi, naopak, ďakujem, že mi dal možnosť na necelé tri roky okúsiť politiku verejnej správy a mestského úradu. Zostávam i naďalej poslancom a hlavne i naďalej sám sebou," uviedol vtedy k odvolaniu Pagáč.



Svoju kandidatúru na primátora do tohtoročných komunálnych volieb ohlásil na sociálnej sieti informačným videom. "Už 12 rokov sa venujem mestu v pozícii poslanca mestského zastupiteľstva. Rád by som posunul Skalicu, ktorá v súčasnosti stagnuje, dopredu. Kandidovať budem ako nezávislý bez podpory politických strán," prehlásil Pagáč.



Okrem Pagáča svoju kandidatúru na primátorský post oznámila aj Anna Mierna, ktorá kandiduje ako nezávislá s podporou strany SaS a hnutia OĽaNO, Oľga Luptáková ako nezávislá kandidátka a ako nezávislý bude kandidovať aj súčasný primátor Barát.