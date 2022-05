Bratislavská parkovacia politika sa rozširuje o Starý Ružinov – západ

Bratislava 3. mája (TASR) - Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, sa rozšíril o ďalšie dve ružinovské lokality, a to Starý Ružinov - západ a zónu 500 bytov. Po novom v týchto lokalitách nezaparkuje počas pracovných dní od 14.00 do 6.00 h nikto, kto nie je zaregistrovaný v systéme PAAS. Držitelia rezidentských kariet môžu parkovať neobmedzene, nerezidenti si za parkovanie v danom čase zaplatia 1,50 eura za hodinu.



"V lokalite Starý Ružinov – západ a 500 bytov spúšťame systém regulovaného parkovania PAAS od 3. mája 2022. Od tohto termínu tu bude možné parkovať len s parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného v regulovanom čase," konštatuje hlavné mesto na sociálnej sieti. Obe lokality patria v mestskej časti medzi tie, kde je situácia s parkovaním komplikovanejšia, aj preto miestna samospráva už v minulosti zaviedla pilotný projekt regulácie parkovania v štvrti 500 bytov.



V Ružinove už PAAS platí od 23. marca v lokalite Starý Ružinov - východ. Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Koncom mája, a to 25. mája, sa má zapojiť zóna Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste.



Koncom mája, respektíve na prelome mája a júna, by sa mala pridať ďalšia ružinovská lokalita, a to Nivy v časti Svätoplukova – Košická. V júni je v pláne zapojenie časti Košická – Miletičova – Prievozská a na prelome júna a júla Ružová dolina.