Ďalšiu škôlku vo Zvolene rekonštruujú, má prijímať o 50 žiakov navyše

Zvolen 4. augusta (TASR) - Po Materskej škole (MŠ) Prachatická na sídlisku Zlatý potok, kde sa na rekonštrukcii tamojšieho pavilónu pracuje už niekoľko týždňov, chce mesto Zvolen vybudovať nový pavilón aj v neďalekej MŠ Centrum. Škôlku by tak mohlo navštevovať až o 50 detí viac, pričom približne polovica z toho by mohla pripadnúť na deti so zdravotným znevýhodnením. Informuje o tom hovorca mestského úradu Martin Svatuška.



Podľa neho mesto v uplynulých dňoch spustilo aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. "Ide o jednu z podmienok, aby mohlo už v septembri požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac ako 700.000 eur," pripomenul.



Škôlka má aktuálne tri plne funkčné pavilóny, pričom ju navštevuje 163 detí. Z nich 26 tvoria deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pracuje sa tam s diagnózami, ako detská mozgová obrna, poruchy autistického spektra alebo zrakové a sluchové postihnutie.



"Žiaľ, detí s podobnými diagnózami pribúda, pričom kapacity na ich umiestnenie do materských škôl sú veľmi obmedzené," hovorí vedúca odboru školstva zvolenského mestského úradu Zuzana Almáši Koreňová. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zmeniť súčasnú situáciu a popri klasických miestach tak vzniknú aj nové miesta pre deti so zdravotným znevýhodnením.



"Uvedomujeme si ťažkosti rodičov, ktorí nevedia umiestniť svoje deti do škôlky. Ešte zložitejšie to majú rodičia detí s hendikepom, keď jeden z nich musí často zostávať doma. Neraz to znamená, že rodina je odkázaná na jediný príjem. V náročnej situácii im chceme pomôcť," ozrejmil zvolenský primátor Vladimír Maňka.



V škôlke plánujú vybudovať nový, dvojposchodový pavilón. V spodnej časti vzniknú nové priestory pre zdravotne znevýhodnené deti, poschodie by mali využívať ostatné deti.



Mesto Zvolen v súčasnosti pracuje na naplnení svojho cieľa vybudovať v materských školách viac ako 300 nových miest. Keďže však jedna škôlka musí byť pre zlý technický stav zbúraná, čím ich ubudne stovka, celkové zvýšenie kapacít v konečnom dôsledku bude viac ako 200 nových miest.