Ďalšou zónou v PAAS je po novom lokalita Starý Ružinov–východ

Bratislava 23. marca (TASR) – Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, sa rozšíril o lokalitu Starý Ružinov-východ. Po novom v tejto lokalite nezaparkuje počas pracovných dní od 14.00 do 6.00 h nikto, kto nie je zaregistrovaný v systéme PAAS. Držitelia rezidentských kariet môžu parkovať neobmedzene, nerezidenti si za parkovanie v danom čase zaplatia 1,50 eura za hodinu.



Starý Ružinov patrí podľa samosprávy medzi miesta, kde je parkovanie najzložitejšie. "Preto to bude práve jeho časť 'východ' (medzi ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka), ktorá bude ako prvá začlenená do celomestskej parkovacej politiky," spresnila prednedávnom mestská časť. Potvrdilo to aj hlavé mesto, podľa ktorého je situácia v danej lokalite s parkovaním dlhodobo komplikovaná.



PAAS začal od 10. januára platiť v prvých troch lokalitách, a to Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Najnovšie sa pridala lokalita Starý Ružinov-východ. Od 21. apríla by sa mal PAAS rozšíriť o zónu hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste. V máji by mali pribudnúť ďalšie dve lokality na území Ružinova, a to lokalita Starý Ružinov-západ a zóna 500 bytov.