Daň z nehnuteľností bude v Bratislave možné zaplatiť aj online

Bratislava 13. marca (TASR) - Daňovníci vlastniaci v Bratislave nehnuteľnosť budú môcť tento rok zaplatiť daň z nehnuteľností aj formou digitálnej platby. Vyplniť musia predtým registračný formulár na webe platbadane.bratislava.sk. Registrácia bude možná do 3. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Následne, od polovice apríla, dostanú zaregistrovaní daňovníci platobný mail so všetkými potrebnými informáciami o platbe. "Cieľom mesta je prinášať viac elektronických služieb, ktoré uľahčia vybavovanie žiadostí a ušetria čas obyvateľom aj zamestnancom úradu," uviedla Schmucková.



Všetci daňovníci, ktorí využijú online platbu na zaplatenie dane z nehnuteľností, v priebehu mája a júna dostanú aj fyzické rozhodnutie o dani z nehnuteľností. "Vyplýva to zo súčasnej legislatívy, na základe ktorej mesto Bratislava ako správca dane musí doručovať rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností aj do vlastných rúk," podotkla hovorkyňa. Pri využití digitálnej platby však nie je nič potrebné opätovne uhrádzať.



"Zamedziť posielaniu rozhodnutí Bratislava aktuálne nemôže. V prípade pozitívnej spätnej väzby od daňovníkov je však mesto pripravené iniciovať úpravu platných zákonov," poznamenala Schmucková.



Povinnosť platby dane z nehnuteľností majú fyzické a právnické osoby, ktoré minulý rok predali, darovali, či dostali do daru nehnuteľnosti. Taktiež tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť.