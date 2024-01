Daň z nehnuteľností v Michalovciach v tomto roku stúpla

Michalovce 7. januára (TASR) - Mesto Michalovce od nového roka zvýšilo sadzby daní z nehnuteľností a sadzbu dane za ubytovanie. Výška ostatných miestnych daní a výška poplatku za komunálny odpad zostala nezmenená. Pre TASR to z radnice uviedla Marcela Andréová.



Daň z nehnuteľností stúpla v priemere o 21 percent. V prípade bytov sa cena za štvorcový meter (m2) podlahovej plochy zvýšila z 0,30 na 0,45 eura. Napríklad pri trojizbovom byte s výmerou 75 m2 tak stúpne o 11,25 eura ročne. Dňa za rodinný dom s výmerou zastavanej plochy 140 m2 a pozemkom s výmerou 435 m2 stúpne o 23,02 eura za rok.



Zvýšenie miestnych daní by v prípade uhradenia všetkými daňovníkmi malo do rozpočtu mesta priniesť približne 500.000 eur. "K zvyšovaniu miestnych daní mesto pristúpilo jednak z dôvodu zmien v legislatíve s dosahom na nižší nárast príjmov z podielových daní, ako aj z dôvodov legislatívnych zmeny, ktoré značnou mierou ovplyvnili a aj naďalej ovplyvňujú príjmy a výdavky mesta a znamenajú zhoršenie finančnej situácie," dodala Andréová.