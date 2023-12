Daň z nehnuteľnosti v Prievidzi stúpne o 30 percent

Prievidza 11. decembra (TASR) - Prievidžania zaplatia v budúcom roku za svoje nehnuteľnosti a pozemky viac. Daň z nehnuteľnosti stúpne v priemere o 30 percent. Samospráva zvýšením, ktoré by malo mestu priniesť dodatočný príjem vo výške viac ako 1,5 milióna eur, kryje výpadok príjmov v rozpočte. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Mesto vzhľadom na výrazný výpadok príjmov z rozpočte, ktorý je spôsobený výpadkom podielovej dane a opatreniami štátu, bolo nútené pristúpiť k zvýšeniu dane a poplatkov, a to približne o 30 percent," načrtla hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Samospráva podľa nej pristúpila k zvýšeniu dane za byty, nebytové priestory, domy či pozemky. "Napríklad obyvatelia priemerného trojizbového bytu s rozlohou približne 70 štvorcových metrov (m2) zaplatia na dani o 12 eur viac za rok oproti pôvodnej sadzbe. Pri priemernom dome so zastavanou plochou 120 m2 to bude približne 20 eur," dodala.



Radnica naďalej poskytne oslobodenie od dane v prípade rodinných domov a bytov slúžiacich na trvalé bývanie fyzickým osobám nad 70 rokov a fyzickým osobám v hmotnej núdzi.