Dane a poplatky sa v B. Bystrici budúci rok zvyšovať nebudú

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Miestne dane a poplatky sa v budúcom roku v Banskej Bystrici zvyšovať nebudú. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že mestské zastupiteľstvo k tomuto kroku pristúpilo už minulý rok v decembri.



Banskobystričania tak od začiatku tohto roka pocítili 20-percentné zvýšenie dane z nehnuteľnosti pri záhradách, zastavaných plochách a nádvoriach, pri lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy, či pri priemyselných stavbách alebo stavbách na podnikanie, čo predstavovalo vo finančnom vyjadrení šesť eur za štvorcový meter plochy oproti vlaňajším piatim. Pri stavebných pozemkoch išlo o 60-percentné zvýšenie, o 100-percentné pri bytoch, z 50 centov za štvorcový meter podlahovej plochy na jedno euro. V tomto roku sa zvýšila aj sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie z jedného eura na dve. Daň za predajné automaty stúpla z 54 eur za jeden na 100. Správca dane zvýšil aj sadzbu paušálneho poplatku za komunálny odpad z desiatich centov na osobu a deň na 13 centov.



Banská Bystrica išla do tohto roka s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 120 miliónov eur. Zvýšenie daní a poplatkov samospráva vlani okrem iného zdôvodňovala ustanoveniami kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2023, daňovým bonusom, zvýšením cien plynu, tepla a tiež cenami za tovary a služby v rámci zmluvných dodávateľských vzťahov. Pre mesto to znamenalo zvýšenie celkových výdavkov bežného rozpočtu zhruba o 13,4 milióna eur.