Dane aj poplatky za odpad chcú v Žarnovici od budúceho roka zvýšiť

Žarnovica 1. decembra (TASR) - Žarnovická samospráva plánuje od budúceho roka zvýšiť poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a tiež sadzby daní z nehnuteľností. Návrhy na ich zvýšenie budú žarnovickí mestskí poslanci schvaľovať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Primátorka Alena Kazimírová priblížila, že kým aktuálne je ročný poplatok za likvidáciu odpadu pre fyzickú osobu stanovený vo výške 37 eur, po novom by to malo byť 45 eur. K tomuto kroku boli podľa jej slov nútení pristúpiť z dôvodu vysokých nákladov na odvoz komunálneho odpadu, za čo môže aj nízka miera separácie odpadov obyvateľmi.



Aj po zvýšení poplatkov bude totiž musieť samospráva v ďalšom roku dofinancovať túto oblasť z rozpočtu. Keby mali zohľadniť reálne náklady vynakladané na túto oblasť, tak by museli podľa jej slov zdvihnúť poplatok na úroveň 70 až 75 eur na osobu. "To by však bola veľmi vysoká čiastka, takže ideme zatiaľ týmto spôsobom. Chceme však ľudí naučiť viac separovať a stále dookola opakovať, prečo je separovanie tak dôležité," poznamenala pre TASR.



Kazimírová dodala, že obyvatelia málo separujú, aj keď majú na to vytvorené podmienky. Mestský podnik služieb Žarnovica pred časom kontroloval náhodne vybranú 1100-litrovú nádobu na odpad. Výsledky boli podľa samosprávy katastrofálne, až 75 percent odpadu z nej sa dalo vytriediť a nemal byť v komunálnom odpade uložený.



Pre zefektívnenie systému, ale aj z dôvodu pripravovaných legislatívnych zmien a prechodu na množstvový zber odpadu začala preto samospráva s označovaním zberných nádob prostredníctvom čipov. Najprv chcú podľa primátorky zozbierať všetky dáta, po ich vyhodnotení chcú pristúpiť k zavedeniu množstvového zberu. "Trochu vidíme problém v bytových domoch. Hľadáme spôsob, ako zapojiť do systému aj tých obyvateľov, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt," poznamenala primátorka.



Samospráva plánuje zvýšiť aj daň z nehnuteľností. "V prípade právnických osôb aj fyzických osôb je to 38,5 percenta," priblížila primátorka s tým, že dôvodov tohto nepopulárneho kroku je viac. Krátenie podielových daní, inflácia či vyššie ceny tovarov, služieb a práce. "Bude musieť zvažovať, ktoré investičné akcie budeme môcť v budúcom roku realizovať," dodala Kazimírová.