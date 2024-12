Dane sa v Kremnici zvyšovať nebudú, priplatia si len za odvoz odpadov

Kremnica 30. decembra (TASR) - Obyvateľov Kremnice nečaká v budúcom roku zvyšovanie daní, zvýšia sa iba poplatky za odvoz odpadov. Rozpočet, s ktorým bude mesto hospodáriť v budúcom roku, označil primátor Kremnice Martin Novodomec za "rozpočet do zlých časov".



Bežný rozpočet mesta je zostavený ako prebytkový, počíta s príjmami vo výške 6.854.023 eur a výdavkami vo výške 6.839.880 eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 644.420 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 641.846 eur a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 2574 eur.



Ako sa uvádza v dôvodovej správe k rozpočtu, jeho návrh vychádza z vývoja príjmov v roku 2024. Keďže pri jeho zostavovaní ešte nebol schválený štátny rozpočet a nebola známa výška podielových daní pre mestá a obce, táto bola rozpočtovaná z prognózy ministerstva financií k septembru 2024.



Podľa Renáty Novákovej, vedúcej oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mestského úradu v Kremnici, tiež nebola v čase jeho prípravy známa výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy a iné skutočnosti ovplyvňujúce rozpočet mesta.



Novodomec na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kedy rozpočet poslanci schválili, konštatoval, že stále nie je jasné, akým spôsobom sa slovenských samospráv dotkne pripravovaná konsolidácia. "Snažili sme sa hľadať určitú konsolidáciu aj u nás. Som rád, že sme nepristúpili k zvyšovaniu daní ako takých, čiže nechceme to bremeno premietnuť na občana, snažíme sa hľadať úspory u seba," poznamenal. V Kremnici sa budúcom roku zvýšia iba poplatky za odvoz odpadov, do ktorých sa premietnu zvýšené náklady na chod kompostoviska a nárast vstupov za ukladanie odpadov.