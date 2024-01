Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára

Košice 25. januára (TASR) - Mesto Košice pripomína obyvateľom povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností či za psa do konca januára. Rovnako do konca mesiaca možno získať aj zľavu z týchto miestnych daní, ako i z poplatku za komunálny odpad. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti.



Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľností má každý, kto v minulom roku v Košiciach nadobudol nehnuteľnosť, a to napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedičstvom, dražbou, alebo skolaudoval predtým rozostavanú nehnuteľnosť, či dostal stavebné povolenie. Priznanie na zánik daňovej povinnosti musia podať tí, ktorí vlani svoju nehnuteľnosť predali, darovali a podobne.



"Daňovník je povinný mestu Košice ako príslušnému správcovi dane podať do 31. januára 2024 nielen priznania k dani z nehnuteľností, ale aj k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ak došlo k zmenám (povinnosť podať priznanie je do 30 dní, odkedy zmena nastala)," dodáva magistrát.



V prípade záujmu o zníženie dane je potrebné podať daňové priznanie spolu s prílohou a oprávňujúcim dokladom, akým je napríklad doklad o ťažkom zdravotnom postihnutí (ŤZP), rekonštrukcii a iné. Daňovníkom, ktorí dovŕšili v predchádzajúcom zdaňovacom období vek 70 rokov, poskytuje mesto zľavu automaticky.



Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady spolu s príslušným potvrdením, oprávňujúcim poskytnúť ho, je potrebné podať takisto do stredy (31. 1.). Žiadosť nemusia podávať občania po dovŕšení veku 62 rokov, poplatok sa im automaticky zníži o 25 percent. Po dovŕšení veku 65 rokov sa im zníži o polovicu.



Nárok na zníženie dane za psa o 50 percent majú po podaní priznania a žiadosti držitelia preukazu ŤZP, občania starší ako 70 rokov, držitelia sterilizovaného, opusteného psa alebo prevzatého z útulku či psa so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov.



Bližšie informácie, vrátane potrebných tlačív, sú zverejnené na webovej stránke mesta v sekcii "občan".