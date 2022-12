Daňový bonus môže z rozpočtu Šale ubrať takmer tri milióny eur

Šaľa 9. decembra (TASR) - Mesto Šaľa bude v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde príjmy i výdavky dosiahnu 33.938.795 eur. Vyplýva to z návrhu mestského rozpočtu, ktorý budú mestskí poslanci schvaľovať na svojom zasadnutí 15. decembra.



Rozpočet Šale na rok 2023 počíta aj s úverom vo výške 1.330.000 eur, ktorý je potrebný na dofinancovanie investícií. "Výška úveru vychádza z predpokladu, že budú schválené vyššie sadzby dane z nehnuteľnosti, poplatky za komunálny odpad a verejné priestranstvá. V prípade, že sa zvýšenie sadzieb neschváli, maximálna výška investičného úveru by bola v sume 1.700.000 eur," informovala radnica.



Ako sa uvádza v dôvodovej správe k rozpočtu, hospodárenie mesta bude musieť na budúci rok čeliť viacerými rizikám. "Základné služby pre obyvateľov miest a obcí po celom Slovensku sú v ohrození. Schválením novely zákona o dani z príjmov vláda zoberie samosprávam 784 miliónov eur na daňový bonus. Konkrétne pre mesto Šaľa to znamená takmer tri milióny eur. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam sú nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov bude zásadný a trvalý," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Podľa šalianskej radnice hrozí samosprávam v budúcom období kríza, ktorú nezapríčinili. "Je spôsobená legislatívnou nestabilitou a infláciou, ktorá spôsobuje predraženie rozbehnutých projektov a zvyšovanie prevádzkových výdavkov miest a obcí," upozorňuje mesto. Magistrát zároveň pripomenul, že samosprávy bude od roku 2024 navyše paralyzovať aj dlhová brzda štátu. "Štátny dlh v roku 2023 dosiahne 57,8 percenta HDP a samosprávy nebudú môcť podľa ústavného zákona zostaviť schodkový rozpočet, nebudú si môcť požičať na investície či zapojiť rezervy z minulých rokov. Takýto zákaz zastaví nielen vlastné investície, ale aj spolufinancovanie eurofondových projektov," vysvetlila radnica.