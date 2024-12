Darovanie krvi v UNLP Košice podporil Mikuláš aj florbalisti

Košice 6. decembra (TASR) - Na Mikulášsku kvapku krvi v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach prišlo v piatok spolu 153 darcov. Reálne si do odberového kresla mohlo po základnom vstupnom vyšetrení sadnúť 136 z nich. O 11. ročníku dobročinnej akcie informovala hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.



Odbery krvi v Pavilóne zdravia v UNLP na Rastislavovej ulici podľa hovorkyne spríjemnila ľudová kapela Milana Rendoša a nechýbal ani Mikuláš, ktorý všetkých zúčastnených obdaroval sladkým darčekom. Akciu podporili aj reprezentanti košického florbalu z klubu FK Florko, pričom niektorí krv darovali vôbec prvýkrát. "Pre športovcov a ľudí pohybujúcich sa v tomto prostredí by malo byť darovanie krvi, pokiaľ im to ich zdravotný stav dovolí, samozrejmosťou," uviedol prezident Slovenského zväzu florbalu Martin Kopejtko.



Do mobilného odberového kresla si medzi prvými sadol aj riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa. Poukázal na to, že žiadne technológie v medicíne nenahradia pacientom krv, v čom sú lekári jednoznačne odkázaní na darcov. "Krv je každodennou súčasťou liečebných postupov na našich pracoviskách, a preto tí, ktorí nás dnes podporili, reálne zachraňujú životy," povedal.



Na akcii nechýbal ani zamestnanec UNLP, ktorý najvzácnejšiu tekutinu daroval už po 135. raz. "Mám z toho skvelý pocit, pretože viem, že môžem pomôcť ľuďom a zachrániť im život. Človek nikdy nevie, kedy on sám bude takúto pomoc potrebovať," skonštatoval Peter Šebök.



Dobročinná akcia UNLP Košice v spolupráci s odberovým tímom Národnej transfúznej služby (NTS) SR odštartovala celomesačnú Adventnú výzvu. V rámci nej môžu záujemcovia darovať krv každý pracovný deň od 7.00 do 14.00 h v priestoroch NTS SR, pracovisko Košice na Triede SNP, v budove Polikliniky UNLP na prízemí.