Darovať krv v Rožňave prišlo na Valentína aj 18 prvodarcov z gymnázia

Rožňava 14. februára (TASR) - Na hematologicko-transfúziologické oddelenie v rožňavskej nemocnici prišlo na Valentína darovať krv aj 18 prvodarcov z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú rožňavská nemocnica patrí.



Na darcov krvi čakala v rožňavskej nemocnici v utorok valentínska výzdoba či tematické darčeky. Darovať krv prišlo celkom 42 darcov, z toho 18 prvodarcov z rožňavského gymnázia. Prvodarcovia sa zapojili do valentínskeho prieskumu a mohli spoznať aj svoje krvné skupiny. Zdravotníci sa podľa Krejčíovej totiž často stretávajú s tým, že darcovia nevedia, akú krvnú skupinu majú.



"V prípade vážnej autonehody, náhlej straty množstva krvi či pri rôznych iných zdravotných komplikáciách a nepredvídateľných situáciách je však podstatné, aby človek poznal svoju krvnú skupinu. Rovnako dôležité je poznať aj jej Rh faktor. Môže to totiž v rozhodujúcich situáciách pomôcť zachrániť život nám aj našim blízkym. Práve preto v nemocnici spojili netradičný valentínsky zážitok so spoznávaním krvných skupín," skonštatovala Krejčíová s tým, že takýto odber krvi môžu darcovia v rožňavskej nemocnici absolvovať do 24. februára vždy v piatok a utorok.