Daško hľadá so starostom obce Torysa systémové riešenie

Bratislava/Torysa 7. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško hľadá so starostom obce Torysa v okrese Sabinov Jozefom Stedinom systémové riešenie v otázke bývania obyvateľov osady. Tým starosta nariadil odstránenie čiernych stavieb do deviatich mesiacov. Urobil tak po tom, ako nereagovali na opakované výzvy na ich zlegalizovanie a zaplatenie pokuty. Pozemky totiž užívajú bez akéhokoľvek právneho titulu. Zbúranie 77 nelegálnych obydlí by pripravilo o strechu nad hlavou 400 Rómov.



Splnomocnenec vlády avizuje operatívne pracovné stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, ministerstiev investícií, spravodlivosti a dopravy a Slovenského pozemkového fondu. Na ňom chce predstaviť návrh riešenia tejto mimoriadnej situácie, verejnosť chce s konkrétnymi opatreniami oboznámiť následne. „Ale už teraz môžem všetkých ubezpečiť, že máme o riešení jasnú a konkrétnu predstavu. Súbežne komunikujem aj so starostom obce, s ktorým máme už naplánované stretnutie a obojstranný záujem nájsť spôsob systémového riešenia,“ skonštatoval Daško.



Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) deklaruje, že situáciu v teréne v obciach s nelegálnymi obydliami dlhodobo monitoruje a dotknutým samosprávam je plne k dispozícii s poskytnutím potrebnej asistencie a podpory. V tejto súvislosti aj pripomienkoval novelu stavebného zákona, do ktorej bola zapracovaná povinnosť zabezpečenia náhradného bývania. Ak však občan o náhradné bývanie záujem nemá, nemôže ho nikto nútiť, aby si postavil vlastné. Zároveň však musí znášať dôsledky svojho rozhodnutia. Tým, ktorí majú záujem otázku nelegálneho bývania riešiť, je úrad pripravený pomôcť. Jeho regionálne kancelárie dostanú pokyny a metodické usmernenia, ako postupovať.



„Veľmi dobre vieme, čo starostovia v obciach s rómskymi komunitami potrebujú. Vieme, že predovšetkým vyrovnanie pozemkov, pitnú vodu, kanalizáciu, dôstojnejšie bývanie či cestnú infraštruktúru,“ podotkol Daško s tým, že čerpanie finančných prostriedkov však podlieha predpísanému procesu a najskôr je potrebné vyrovnať pozemky.



Úrad pripomína, že na národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami, ktorý sa realizuje, je vyčlenených 20.331.000 eur. V dopytovo-orientovanom projekte Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav je to 7.185.902 eur.



Ďalších 88.640.706 eur je určených na integrované výzvy - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy a 49.667.059 eur na Podporu investičných aktivít obcí (infraštruktúra). Ďalšou výzvou v oblasti dopytovo orientovaných projektov je Výzva na zlepšenie podmienok bývania v obciach z atlasu rómskych komunít, na ktorú je vyčlenených 51.764.706 eur.