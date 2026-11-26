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Daško:Situáciu v Kolačkove monitorujeme a zisťujeme potreby obyvateľov
Pri požiari obydlí v rómskej osade zahynulo jedno dieťa a ďalšie dve sú nezvestné.
Autor TASR
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Kolačkov 26. novembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity po nočnom tragickom požiari v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa aktuálne pozorne sleduje vývoj situácie a zisťuje aktuálne potreby miestnych obyvateľov. Splnomocnenec Alexander Daško o tom informoval na sociálnej sieti a potvrdil, že obyvateľov zasiahnutých domov evakuovali.
„Situáciu pozorne sledujeme a sme v neustálom kontakte s našimi pracovníkmi, miestnymi rozvojovými tímami, ako aj so zástupcami ďalších príslušných inštitúcií. Naši pracovníci sú priamo v teréne, monitorujú vývoj situácie a zisťujú aktuálne potreby obyvateľov,“ uviedol Daško, ktorý sa priamo na mieste oboznamuje s rozsahom škôd, aktuálnou situáciou a potrebami rodín, ktoré požiar zasiahol.
Splnomocnenec pripomenul, že v tejto chvíli je najdôležitejšie bezpečie ľudí, ochrana ich zdravia a zabezpečenie potrebnej pomoci pre všetkých, ktorí sa v dôsledku tejto tragickej udalosti ocitli v náročnej životnej situácii. „Našou prioritou je spolupracovať s miestnou samosprávou a všetkými kompetentnými zložkami tak, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ dodal Daško s tým, že o ďalšom vývoji bude úrad verejnosť priebežne informovať.
V obci už vyhlásili mimoriadnu situáciu. Bez strechy nad hlavou podľa prednostky Okresného úradu v Starej Ľubovni Kataríny Tomkovej prišlo zhruba 20 rodín vrátane 50 detí. Zatiaľ podľa nej nie je jasné, koľko z nich bude potrebovať náhradné ubytovanie, keďže niektorí dočasne odišli k iným rodinným príslušníkom.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský avizoval, že prostredníctvom krajskej nadácie pre podporu rodiny budú iniciovať poskytnutie finančnej pomoci zasiahnutým rodinám. Cieľom je, aby sa k nej dostali ešte pred Vianocami.
Pri požiari obydlí v rómskej osade zahynulo jedno dieťa a ďalšie dve sú nezvestné. Záchranári jedno dieťa s popáleninami previezli do nemocnice v Starej Ľubovni a na mieste ošetrili aj 49-ročného muža s hypertenziou. Požiar je aktuálne lokalizovaný a naďalej prebieha prehľadávanie požiaroviska.
„Situáciu pozorne sledujeme a sme v neustálom kontakte s našimi pracovníkmi, miestnymi rozvojovými tímami, ako aj so zástupcami ďalších príslušných inštitúcií. Naši pracovníci sú priamo v teréne, monitorujú vývoj situácie a zisťujú aktuálne potreby obyvateľov,“ uviedol Daško, ktorý sa priamo na mieste oboznamuje s rozsahom škôd, aktuálnou situáciou a potrebami rodín, ktoré požiar zasiahol.
Splnomocnenec pripomenul, že v tejto chvíli je najdôležitejšie bezpečie ľudí, ochrana ich zdravia a zabezpečenie potrebnej pomoci pre všetkých, ktorí sa v dôsledku tejto tragickej udalosti ocitli v náročnej životnej situácii. „Našou prioritou je spolupracovať s miestnou samosprávou a všetkými kompetentnými zložkami tak, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ dodal Daško s tým, že o ďalšom vývoji bude úrad verejnosť priebežne informovať.
V obci už vyhlásili mimoriadnu situáciu. Bez strechy nad hlavou podľa prednostky Okresného úradu v Starej Ľubovni Kataríny Tomkovej prišlo zhruba 20 rodín vrátane 50 detí. Zatiaľ podľa nej nie je jasné, koľko z nich bude potrebovať náhradné ubytovanie, keďže niektorí dočasne odišli k iným rodinným príslušníkom.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský avizoval, že prostredníctvom krajskej nadácie pre podporu rodiny budú iniciovať poskytnutie finančnej pomoci zasiahnutým rodinám. Cieľom je, aby sa k nej dostali ešte pred Vianocami.
Pri požiari obydlí v rómskej osade zahynulo jedno dieťa a ďalšie dve sú nezvestné. Záchranári jedno dieťa s popáleninami previezli do nemocnice v Starej Ľubovni a na mieste ošetrili aj 49-ročného muža s hypertenziou. Požiar je aktuálne lokalizovaný a naďalej prebieha prehľadávanie požiaroviska.