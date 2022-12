DATART otvára svoju prvú predajňu v Levoči

Marketingová riaditeľka DATARTu Sabina Boudová Foto: DATART

Nová predajňa DATART Levoča Foto: DATART

Levoča 14. decembra (OTS) - Sieť značky DATART sa rozrastie o ďalšiu modernú predajňu. Zákazníci ju nájdu v nákupnom parku S1 Center Levoča. Popredný česko-slovenský predajca elektroniky a domácich spotrebičov si pre svojich nových zákazníkov pripravil množstvo zaujímavých produktov za mimoriadne lákavé ceny.hovoríPočas otváracieho víkendu od 16. do 18. decembra 2022 má levočský DATART pre svojich prvých zákazníkov pripravenú extra zľavu až 20 % na malé aj veľké vianočné darčeky a širokú ponuku elektrospotrebičov za bezkonkurenčné ceny. Všetci zákazníci budú môcť využiť možnosť nákupu na splátky bez navýšenia či získať ďalšie kupóny so zľavami na nákup v predajni alebo na e-shope v celkovej hodnote až 500 €. Už 16. decembra 2022 budú v nákupnom parku S1 Center Levoča v predajni DATART vítať zákazníkov hostesky. Pre návštevníkov bude pripravená dobrá káva, najmenší sa môžu tešiť na malé darčeky a dopriate bude aj tým starším. Navštíviť novootvorenú predajňu sa v predvianočnom období rozhodne oplatí.“ konštatuje S. V predajni s plochou 301 m2 sú zastúpené všetky hlavné kategórie elektrospotrebičov. Zákazníci v novej DATART predajni nájdu televízory, notebooky, mobily či rôzne veľké i malé kuchynské spotrebiče. Na pultoch nebudú chýbať ani najpopulárnejšie produkty vianočných nákupov, ako napríklad elektrické kefky, kulmy, fény a ďalšie výrobky určené pre osobnú starostlivosť.Levočská predajňa DATART bude pre širokú verejnosť dostupná v čase od 9:00 do 20:00 hod., a to od pondelka do nedele. Na zákazníkov novej predajne sa teší celý tím elektrošpecialistov, ktorý je pripravený kvalifikovane poradiť a odpovedať na všetky otázky týkajúce sa produktov a služieb značky DATART.