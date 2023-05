Dáždniky opäť skrášľujú Nedbalovu ulicu v Bratislave

Bratislava 17. mája (TASR) - Galéria Nedbalka otvorila po šiesty raz bratislavskú Dáždnikovú ulicu. Inštalácia je tento rok inšpirovaná dielom Balóny od Ladislava Gudernu z roku 1979.



"Sme nesmierne radi, že sa náš projekt v meste ujal a našiel si pravidelných návštevníkov počas letných potuliek ulicami Bratislavy," hovorí riaditeľka galérie Lucia Gunišová s tým, že inštitúcia sa snaží rozvíjať kultúru v meste a prinášať takéto projekty do ulíc mesta vďaka filantropickej podpore manželov Paškovcov.



Galéria približuje, že Ladislav Guderna sa už v 40. rokoch 20. storočia dostal do kontaktu so surrealistickými princípmi. Svojský surrealistický výraz umelca sa naplno rozvinul počas pôsobenia v Kanade, kam emigroval v roku 1968. "Tak ako väčšina Gudernových diel aj obraz Balóny je charakteristický technickou precíznosťou. Tvary sú namaľované takmer s geometrickou presnosťou. Vďaka žiarivej farebnej škále a motívu balónov pôsobí celý obraz optimisticky. Vyžaruje z neho radostná atmosféra slnečného dňa," dodáva Nedbalka.



Inštaláciu si budú môcť návštevníci Bratislavy pozrieť celé leto, potrvá do 13. septembra.



Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda. Farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kórei, Chorvátsku či Taliansku.